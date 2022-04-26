В Полтаве прогремели взрывы, – мэр Мамай

В городе Полтава вечером 26 апреля прогремели взрывы. Их было слышно около 23:00.

Об этом сообщил мэр города Александр Мамай на своем канале в Telegram. В 20:30 в городе объявили воздушную тревогу. Ее отменили в 22:30.

"Только что вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото и видео материалы", – написал он.

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Напомним, что 15 апреля в Полтаве также прогремели взрывы. Их услышали жители города после того, как раздалась воздушная тревога. Городские власти тогда сообщили, что хорошо отработало ПВО.

Ракетные удары по Полтаве российские оккупанты также нанесли 2 апреля. По двум инфраструктурным объектам в городе выпустили минимум 4 ракеты. Кроме того, вражеская авиация атаковала Кременчуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городу Запорожье. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.