В Польше ответили на нападение на посла РФ: эмоции украинок, чьи мужья на войне, понятны

В Польше назвали понятными эмоции украинок, которые облили российского посла Сергея Андреева бутафорской кровью. Однако акцию протеста назвали такой, которая не должна была произойти.

Об этом говориться в заявлениях главы министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, а также в заявлении министра иностранных дел Збигнева Рау. Российского дипломата призывали отказаться от возложения цветов 9 мая.

"Собрание противников российской агрессии против Украины, где каждый день совершаются геноцидные преступления, было законным", – написал глава МВД в Twitter.

Он заявил, что эмоции украинок, чьи "мужья храбро сражаются, защищая свою родину, понятны".

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Каминский отметил, что власти Польши заранее рекомендовали послу РФ не возлагать цветы в Варшаве 9 мая.

В свою очередь Рау отметил, что инцидент между украинками и послом РФ у него вызывает сожаление.

Он подчеркнул, что обливание посла РФ красным веществом – "это инцидент, который не должен был произойти и вызывает сожаление во всех отношениях".

"Дипломаты пользуются особой защитой", – цитирует Рау агентство PAP.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в Варшаве украинские активисты встретили Андреева, когда тот намеревался возложить цветы на кладбище советских солдат. Две девушки подошли вплотную к дипломату РФ и разорвали пакеты с бутафорской кровью, облив как себя, так и его. После этого посол под крики "фашисты" и "рашисты" покинул место инцидента.