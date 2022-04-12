В Польше национализировали и решили передать Украине дипломатическое здание РФ
Дипломатическое здание РФ, расположенное в столице Польши Варшаве, намерены передать на потребности Украины. Сейчас передача здания согласуется с польским правительством и местными властями.
В дальнейшем будет определена судьба здания и то, в каких именно целях его будут использовать. Об этом сообщает издание Business Insider.
С первых дней войны РФ против Украины президент Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что город по согласованию с Министерством иностранных дел примет на баланс дипломатическое здание. При это есть вероятность, что здание возможно придется снести.
"Мы на улице Собеского, как я и обещал, постараемся передать здание нашим украинским гостям. Я рад, что мы можем столь символично показать, что Варшава помогает нашим украинским друзьям. Мы сможем проверить, будем ли мы реконструировать это здание или его даже придется сносить. Мы не знаем, в каком оно состоянии", – сообщил Тшасковский.
Однако местные власти подчеркнули, что не будут действовать как россияне и сразу не будут оккупировать то, что им не принадлежит. Тшасковский отметил, что здание будет передано на законных основаниях по согласованию с польским правительством и президентом.
В то же время уже сейчас рассматриваются варианты размещения в здании детского сада, украинского центра или, например, Союза украинцев в Польше. Также Тшасковский сказал, что уже есть много компаний, готовых помочь в реконструкции этого здания.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша заявила о "дерусификации" экономики ЕС и своей собственной страны. Среди прочего это подразумевает отказ от российских энергоносителей.
Напомним, российское посольство в Польше осталось без средств. По решению польской прокуратуры их счета заблокировали по подозрению в финансировании терроризма.