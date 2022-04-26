В плену РФ находятся 169 нацгвардейцев, охранявших Чернобыльскую АЭС – МВД

Оккупанты удерживают в плену 169 сотрудников Национальной гвардии Украины. Россияне захватили их, когда украинские защитники охраняли Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга в Чернобыле во вторник, 26 апреля. "Часть из них возле Российской Федерации, часть возле Беларуси", – сказал он.

"Но мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы провести обмен, чтобы наши ребята обязательно вернулись в Украину", – заверил министр.

По словам Монастырского, раненых среди пленных нет. В МВД есть информация об ориентировочном месте, где оккупанты удерживают бойцов Нацгвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в плену российских оккупантов находятся более 700 украинских военнослужащих. Также они захватили более тысячи мирных украинских граждан.