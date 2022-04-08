В плен ВСУ попали студенты из 'ДНР': они встретились с бывшим узником 'Изоляции'. Видео

Украинский журналист Станислав Асеев, который побывал в плену террористов "ДНР", встретился с мобилизованными жителями ОРДЛО, взятыми в плен украинскими военными. Большинство из них – студенты стационара донецких вузов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления разведки Минобороны. Ведомство опубликовало также видео беседы (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"За то время, что я провел в "Изоляции", я ни одного дня не сидел без представителей так называемого ополчения. Там не только сидели, как нас называли, "укропы". Журналисты, блогеры – люди, которых подозревали в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Вторая половина – это ваши бойцы, главным образом офицерский состав, который мешал каким-то образом на тот момент Захарченко, потом Пушилину, не отстегивал деньги от контрабандных потоков", – рассказал Асеев.

Видео дня

Во встрече также принимал участие блогер и журналист Денис Казанский, который был членом украинской делегации в Трехсторонней контрактной группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы полка "Азов" взяли в плен российских оккупантов в Харькове. Среди них также были "ДНРовцы".