В первый день наступления мы отбили половину села: украинские военные рассказали, как освобождали Иванковщину. Видео

Украинские военнослужащие рассказали, как прошли бои за освобождение от российских оккупантов Иванковщины Киевской области. Противник изо всех сил пытался на бронетехнике закрепиться в населенном пункте, но потерпел сокрушительного поражения.

В результате боев украинские защитники уничтожили всю вражескую технику и личный состав. Об этом говорится в программе "Форпост Киев" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам военных, только за первый день наступления удалось выбить врага с большей части населенного пункта. Оккупанты еще недолгое время удерживались на краю села.

"Поставили задачу идти на штурм населенных пунктов Кухари, Слобода-Кухарская и дальше на населенный пункт Иванково. В первый день наступления мы взяли больше половины села, оттеснили противника к самому краю села, где они с помощью двух танков и трех БМП удерживались", – говорят военные.

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Незадолго до разгрома российские войска пытались прорваться колонной к украинским военным. Однако бой закончился полным уничтожением противника.

"После того, как была взята уже Слобода, противник решил прорваться колонной к нам. Завязался бой, было уничтожено 8 единиц техники. Последний танк уже подбили в конце Слободы наши ребята", – рассказал украинский воин.

Напомним, во время обороны Киевской области пригород поселка Иванков стал местом ожесточенных боев. Отсюда оккупанты постоянно обстреливали Вооруженные силы Украины, пытаясь прорваться к Киеву.

Ранее в сети показали, как выглядит разрушенный мост вблизи Иванкова на Киевщине.