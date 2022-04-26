В Пентагоне заявили, что российская армия ослаблена вторжением в Украину: силы источены, но не полностью

В министерстве обороны США считают, что российская армия существенно ослабла за время полномасштабной войны в Украине. Кроме того, РФ также обескровлена как государство, в том числе, из-за санкций.

В Пентагоне хотят, чтобы Россия в будущем больше не могла угрожать другим государствам. Об этом перед встречей союзников и партнеров по НАТО заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"У них более слабые вооруженные силы. Сейчас они являются более слабым государством и снова изолируют себя. Мы хотим, чтобы Россия больше не могла угрожать своим соседям в будущем", – сказал Кирби.

При этом он отметил, что военные силы РФ не полностью истощены. Впрочем, Кирби не сообщил подробностей о своей оценке состояния российской армии.

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"Ее экономика в руинах. Ее вооруженные силы истощены во многих отношениях, не полностью, но, безусловно, они понесли потери во время этого вторжения в Украину", – отметил спикер Пентагона.

Напомним, по состоянию на 26 апреля российская армия в войне против Украины потеряла 22 100 военнослужащих. Две сотни из них были ликвидированы за минувшие сутки. Также украинские Силы обороны уничтожили более 900 вражеских танков и 338 вертолетов и самолетов – причем три истребителя сгорели накануне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сделали предварительный расчет военных потерь путинской армии в войне с Украиной. За два месяца боевых действий против ВСУ потери России оценили более чем в 20 млрд долларов.