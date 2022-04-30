В Пентагоне резко высказались о зверствах Путина в Украине

Спикер министерства обороны США Джон Кирбки резко высказался о лидере страны-агрессора Путине. Он также назвал "оправдания" российской властью вторжения в Украину "защитой русскоязычного населения" и "нацистами" полной чушью.

Кирби почеркнул, что зверства оккупантов дают усомниться в адекватности и зрелости президента РФ. Об этом он рассказал во время брифинга в Пентагоне.

На вопрос журналистов о Путине, спикер оборонного ведомства заявил, что может судить о президенте РФ, как об испорченном человеке. Кирби добавил, что никакой здравомыслящий и нравственный человек не может оправдать зверства российских оккупантов в Украине.

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"Я не психолог, не буду вдаваться в психологию Владимира Путина. Трудно смотреть на то, что он делает в Украине, что его войска делают в Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать. Трудно смотреть на некоторые изображения и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный, зрелый руководитель. Так что я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его испорченности", – сказал Кирби.

Также он назвал чушью оправдания путинской агрессии вымышленными "нацистами" в Украине и якобы "защитой русских". Кирби напомнил, что Путин пытается оправдать массовые убийства мирного населения.

"Просто трудно согласиться с его, скажем так, его чушью, что речь идет о нацизме в Украине, и речь идет о защите русских в Украине, и речь идет о защите национальных интересов России, когда никому из них Украина не угрожала. Трудно увязать эту риторику с тем, что он на самом деле делает внутри Украины с невинными людьми, убитыми выстрелами в затылок, со связанными за спиной руками, с женщинами, с беременными, которых убивают, с бомбами в больницах", – возмутился спикер Пентагона.

В России "обиделись" на характеристику Кирби в адрес агрессора Путина. Посол России в США Анатолий Антонов пожаловался, что высказывания спикера Пентагона показались им "оскорбительными и неприемлемыми". Также в РФ считают слова Кирби "провокационными", а ответственность за военные преступления, совершенные российскими военными, переложили на украинскую власть.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского главу Джо Байдена за лидерство США в поддержке нашей страны на фоне полномасштабной войны. Сейчас Украина защищает общие ценности цивилизованного мира: демократию и свободу.