В Пентагоне рассказали, сколько военных РФ находится в Мариуполе

В Мариуполе находится две вражеских батальонно-тактических группы. Помимо россиян там могут быть чеченские боевики.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время своего брифинга. По его словам, общее количество оккупантов в этом городе может составлять несколько тысяч.

"Примерно две БТГ россиян все еще находятся в Мариуполе... Мы думаем, что там есть смесь каких-то других нероссийских вооруженных сил. Например, некоторые чеченские боевики. То есть, примерно пара тысяч, но я бы с осторожностью сообщал об этом", – сказал представитель Минобороны США.

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Кирби отметил, что большинство оккупантов, которые находились вокруг Мариуполя, были переброшены в другие точки фронта. В частности, на север в район поселка Великая Новоселка, который находится возле админграницы Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты прорвались на территорию комбината "Азовсталь" и уже находятся там несколько дней. Идут жесткие бои, но украинские защитники продолжают держать оборону.