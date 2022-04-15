В Пентагоне подтвердили, что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами" – Washington Post
В Пентагоне подтвердили, что украинские войска поразили российский военный корабль "Москва" двумя ракетами "Нептун", в результате чего он затонул.
Об этом сообщила американская газета Washington Post, ссылаясь на информацию высокопоставленного представителя оборонного ведомства США. Отмечается, что подтверждение последовало после различных сообщений о причине затопления крейсера – украинская сторона заявила об успешной атаке на флагманское судно Черноморского флота России, а российские официальные лица заявили, что корабль подвергся пожару.
Издание отмечает, что Минобороны России предупредило, что ужесточит атаки на украинскую столицу. И на следующий день после затопления "Москвы" российские оккупанты снова атаковали Киевщину. По территории области войска страны-агрессора нанесли три ракетных удара.
Между тем, российские войска готовятся к новым нападениям на востоке Украины, что, по предупреждениям экспертов, станет следующей кровавой точкой в этой семинедельной войне. По словам аналитиков, Россия после серьезных неудач пытается захватить стратегический портовый город Мариуполь и усилить атаки на юго-востоке Украины.
Напряжение продолжает нарастать после того, как СБУ задержала кума Путина Виктора Медведчука, а Финляндия и Швеция активизируют свои усилия по присоединению к альянсу НАТО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.
Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", попавшего 13 апреля под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Костер вспышки на судне якобы был локализован.
Вечером 14 апреля стало известно, что "Москва" догорает в Черном море. Флагман Черноморского флота РФ без успеха боролся с огнем, направляясь в Севастополь.
Чуть позже крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование страны-агрессора.