В Пентагоне подтвердили, что по крейсеру 'Москва' ударили украинскими 'Нептунами' – Washington Post

В Пентагоне подтвердили, что украинские войска поразили российский военный корабль "Москва" двумя ракетами "Нептун", в результате чего он затонул.

Об этом сообщила американская газета Washington Post, ссылаясь на информацию высокопоставленного представителя оборонного ведомства США. Отмечается, что подтверждение последовало после различных сообщений о причине затопления крейсера – украинская сторона заявила об успешной атаке на флагманское судно Черноморского флота России, а российские официальные лица заявили, что корабль подвергся пожару.

Издание отмечает, что Минобороны России предупредило, что ужесточит атаки на украинскую столицу. И на следующий день после затопления "Москвы" российские оккупанты снова атаковали Киевщину. По территории области войска страны-агрессора нанесли три ракетных удара.

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Между тем, российские войска готовятся к новым нападениям на востоке Украины, что, по предупреждениям экспертов, станет следующей кровавой точкой в этой семинедельной войне. По словам аналитиков, Россия после серьезных неудач пытается захватить стратегический портовый город Мариуполь и усилить атаки на юго-востоке Украины.

Напряжение продолжает нарастать после того, как СБУ задержала кума Путина Виктора Медведчука, а Финляндия и Швеция активизируют свои усилия по присоединению к альянсу НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", попавшего 13 апреля под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Костер вспышки на судне якобы был локализован.