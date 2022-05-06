В Пентагоне поделились данными, могут ли войска Беларуси вступить в войну против Украины

В Министерстве обороны США не видят признаков того, что Республика Беларусь планирует открыто вступать в войну против Украины на стороне РФ. В частности, привлекать свои вооруженные силы к активному участию в боевых действиях.

Об этом заявил на брифинге 5 мая спикер Пентагона Джон Кирби. Текстовую трансляцию опубликовала пресс-служба ведомства.

Ранее беларусский режим объявил о начале новых военных учений. И представитель американского оборонного ведомства прокомментировал журналистам, не прячутся ли за ними планы Минска каким-то образом снова приобщаться к российской агрессии против соседнего государства.

"Нет указаний на то, что у Беларуси есть намерения принять активное участие в войне против Украины, и я разрешу им говорить об их учениях. Но мы не отслеживаем признаки того, что они планируют или намерены непосредственно участвовать в войне", – подчеркнул Кирби.

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Также на брифинге он прокомментировал маневры российских войск в Мариуполе на Донетчине. По данным Пентагона, РФ отвела часть оккупационных сил к северу от города. Кибри добавил, что захватчики продолжают наносить авиаудары и из артиллерии обстреливают Мариуполь, территорию "Азовстали". Однако в целом они "медленно" продвигаются вперед, поскольку основные боевые действия продолжаются в восточной части Донбасса.

Отметим, что с начала полномасштабной войны по Украине с территории Беларуси была выпущена 631 российская ракета. Причем первый запуск зафиксирован в 06:00 в день вторжения, 24 февраля, а один из последних – около 11:30 вторника, 3 мая.

Самопровозглашенный беларусский лидер Александр Лукашенко "намекнул" на провал планов Путина по войне против украинского государства. Он также приписал себе роль "миротворца", заверив, что делает "все" для ее остановки.

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