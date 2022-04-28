В ПАСЕ призвали оказать максимальное давление на Россию, чтобы она прекратила войну, и расследовать преступления агрессора

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала оказать максимальное давление на Россию с целью немедленного и безоговорочного прекращения войны. Кроме того, в ПАСЕ призвали максимально открыто расследовать военные преступления РФ в Украине.

Также Ассамблея заявила, что российские власти своей риторикой и делами провели на карте Европы новую разделительную линию. Об этом говорится на сайте Совета Европы.

ПАСЕ охарактеризовала российскую агрессию против Украины как "акт беспрецедентной тяжести" с далеко идущими последствиями во всем мире. Ассамблея призвала международное сообщество поддержать Украину и действовать в защиту демократического мирового порядка.

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Парламентарии отметили, что российская агрессия также, среди прочего, спровоцировала самый тяжелый гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту цен на энергию и отсутствию продовольственной безопасности.

Кроме того, Ассамблея заявила, что встревожена растущим количеством свидетельств зверств, совершенных российскими вооруженными силами, и выразила полную поддержку всем усилиям, направленным на расследование нарушений Россией международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права. ПАСЕ призвала расследовать все международные преступления, совершенные российскими оккупантами, включая военные преступления против человечности.

В то же время Ассамблея также предложила активизировать взаимодействие Совета Европы с белорусским и российским гражданским обществом, правозащитниками, независимыми журналистами, научными кругами и демократическими силами, уважающими ценности и принципы организации.

Напомним, в марте Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение об изгнании РФ. Воздержались трое представителей европейских государств.