Скажите.

Видели ли вы где-либо на земле, чтобы немец публично гордился дедом нацистом.

А вы когда-нибудь видели марши немцев с табличками бессмертный полк, свастикой или портретами своих предков-фашистов.

Нет их и не будет.

Военная агрессия.

Пытки мирных жителей.

Геноцид по национальности.

Изнасилования женщин и детей.

Массовые убийства военнопленных.

Все эти 80 лет немцы как могут и чем могут искупают вину своих дедов перед человечеством за зверства Второй Мировой Войны.

Видео дня

Даже через 80 лет, они прячут глаза, когда речь заходит о нацистах и стараются не вспоминать эту позорную страницу своей истории.

Так точно будет с потомками сегодняшних россиян.

Никогда и нигде их дети и внуки не смогут пройти маршем в память погибших в Украине российских солдат - их предков.

Не смогут

Их дети и внуки на маршах нести ч/б портреты тех, кто насиловал украинских детей, надевать гимнастёрки тех, кто убивал безоружных украинских пленных, вешать на грудь награды за уничтожение Мариуполя или истребление жителей Бучи.

Потому что в память фашистов марши не проводят.

Нигде и никогда.