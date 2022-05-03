В память фашистов марши не проводят: потомки россиян будут искупать свою вину, как немцы
Скажите.
Видели ли вы где-либо на земле, чтобы немец публично гордился дедом нацистом.
А вы когда-нибудь видели марши немцев с табличками бессмертный полк, свастикой или портретами своих предков-фашистов.
Нет их и не будет.
Военная агрессия.
Пытки мирных жителей.
Геноцид по национальности.
Изнасилования женщин и детей.
Массовые убийства военнопленных.
Все эти 80 лет немцы как могут и чем могут искупают вину своих дедов перед человечеством за зверства Второй Мировой Войны.
Даже через 80 лет, они прячут глаза, когда речь заходит о нацистах и стараются не вспоминать эту позорную страницу своей истории.
Так точно будет с потомками сегодняшних россиян.
Никогда и нигде их дети и внуки не смогут пройти маршем в память погибших в Украине российских солдат - их предков.
Не смогут
Их дети и внуки на маршах нести ч/б портреты тех, кто насиловал украинских детей, надевать гимнастёрки тех, кто убивал безоружных украинских пленных, вешать на грудь награды за уничтожение Мариуполя или истребление жителей Бучи.
Потому что в память фашистов марши не проводят.
Нигде и никогда.