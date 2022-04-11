В ОРДЛО мужчин хватают на улицах, чтобы 'мобилизовать' в ряды оккупантов: очевидцы рассказали о ситуации

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная "мобилизация" мужчин. Людей в буквальном смысле собирают по улицам, садят в транспорт и увозят в неизвестном направлении.

Таким образом российские оккупанты пытаются восполнить потери живой силы. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, захватчики из РФ таким образом не только используют немотивированных и неопытных людей в войне как живой щит, но и уничтожают людей на Донбассе.

"Действия россии – не только необходимость в живой силе. В первую очередь, они это делают для того, чтоб уничтожить всё на территории Украины, особенно людей. Донбасс тоже. Главная их цель – уничтожение. Любыми методами", – написал Гончаренко.

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Кроме того, он опубликовал скриншот из соцсетей, на которых жители ОРДЛО рассказывают о принудительной "мобилизации" и о том, как людей ловят по улицам и магазинам.

Напомним, российские оккупанты в ОРДЛО набирают новое "пушечное мясо" для войны с Силами обороны нашего государства. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей массово мобилизуют сотрудников "стратегических предприятий", ранее имевших "бронь" от призыва.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия для войны с Украиной дает призывникам ОРДЛО оружие XIX века. Некоторые из мобилизованных пошли воевать с ВСУ с винтовками Мосина, разработанными еще в конце XIX века, их достают из резервных запасов оружия времен Второй мировой войны.