В ОП ответили на планы России 'захватить Донбасс и юг'

В РФ заявили, что второй фазой начатой ими войны против Украины является "полный захват Донбасса и юга". В Офисе президента говорят, что этому замыслу Кремля не суждено сбыться, как и большинству планов страны-агрессора.

Такой ответ дал глава ведомства Андрей Ермак в Telegram-канале. Он подчеркнул, что правда и сила в этой войне – на стороне украинского государства.

По словам главы ОПУ, российское политическое и военное руководство думает, что им удастся захватить Донетчину, Луганщину и южные регионы Украины. При этом враг рассчитывает на экономическое давление нашей страны.

"Но у нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа", – написал Ермак.

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Он добавил, что это сражение является войной за Свободу, в которой победит именно украинский народ.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что заявления со стороны России о "второй фазе войны" – это такие же запугивания, как и "взять Киев за 72 часа". По его словам, россияне любят сказки, но их армия не умеет по-настоящему воевать, поэтому продолжит получать мощный отпор от ВСУ.

По оценкам США, российские захватчики не добились серьезных территориальных достижений в новом наступлении на Донбассе. В настоящее время линии фронта остаются статическими.

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