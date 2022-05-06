В ООН рассказали, сколько людей эвакуировали из Мариуполя

Из временно оккупированного Мариуполя, металлургического комбината "Азовсталь" и окрестностей города за минувшие сутки удалось вызволить около 500 человек. Эвакуация мирных жителей продолжится 6 мая.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш на своей странице в Twitter. Он выразил надежду, что операция по спасению людей продолжится.

"В ходе совместной операции два конвоя безопасного прохода успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", из Мариуполя и близлежащих районов", – сообщил Гуттереш.

Спасение людей происходило при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

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Генсек ООН также выразил надежду, что "дальнейшая координация действий с Москвой и Киевом" позволит увеличить количество гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц.

Как сообщила ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, 6 мая запланирован очередной этап эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

"6 мая будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00", – сообщила Верещук.

Об эвакуации 6 мая сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Украина намерена "спасти всех мирных жителей и военных".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что российские оккупанты, ранее брошенные на захват Мариуполя, сейчас передислоцируются на север. В США сообщают, что основные сухопутные силы РФ уже отведены из города.