В ООН рассказали, сколько людей эвакуировали из Мариуполя
Из временно оккупированного Мариуполя, металлургического комбината "Азовсталь" и окрестностей города за минувшие сутки удалось вызволить около 500 человек. Эвакуация мирных жителей продолжится 6 мая.
Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш на своей странице в Twitter. Он выразил надежду, что операция по спасению людей продолжится.
"В ходе совместной операции два конвоя безопасного прохода успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", из Мариуполя и близлежащих районов", – сообщил Гуттереш.
Спасение людей происходило при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.
Генсек ООН также выразил надежду, что "дальнейшая координация действий с Москвой и Киевом" позволит увеличить количество гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц.
Как сообщила ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, 6 мая запланирован очередной этап эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
"6 мая будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00", – сообщила Верещук.
Об эвакуации 6 мая сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Украина намерена "спасти всех мирных жителей и военных".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что российские оккупанты, ранее брошенные на захват Мариуполя, сейчас передислоцируются на север. В США сообщают, что основные сухопутные силы РФ уже отведены из города.