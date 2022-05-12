В ООН подтвердили, что на Киевщине найдены более тысячи тел жертв зверств военных РФ

Более 1 000 погибших украинцев в пригороде Киева подтвердили международные эксперты Организации объединенных наций. Из списка этих жертв несколько сотен были казнены без надлежащего судебного разбирательства или застрелены снайперами.

Об этом передает агентство Deutsche Welle. Лидеры ООН при этом крайне обеспокоены тем, что число жертв в Украине в войне, развязанной лидером Кремля Владимиром Путиным, только продолжит расти.

"Мы не можем делать точных прогнозов, но абсолютно уверены, что количество убитых мирных украинцев военными российской армии будет неуклонно возрастать", – резюмировала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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Отметим, что ООН проводит уже второе заседание в Женеве, посвященное обнаруженным следователями преступлениями в Буче, Ирпене и других пригородах Киева, которые были захвачены российскими войсками в первые дни после вторжения в Украину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ООН насчитали 5 млн увольнений в Украине после начала войны. Фактически столько же украинцев, сколько покинуло родную страну в качестве беженцев, потеряли работу из-за вторжения России.