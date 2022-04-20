В оккупированном Мелитополе оккупанты создали 4 военные базы: ситуация очень тяжелая

На территории временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области российские военнослужащие создали четыре военных базы. Гуманитарные конвои не доезжают в населенный пункт уже пятый день.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире единого телемарафона новостей "UA Разом" во вторник, 19 апреля. Глава Мелитополя назвал ситуацию в городе очень сложной.

По его словам, одна из военных баз, созданных захватчиками из России, расположена на территории городского аэродрома. Это место было обстреляно и захвачено россиянами еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Три других базируются на территории промышленных предприятий, расположенных в пределах Мелитополя. Это по словам Федорова, вызывает обеспокоенность, поскольку военные базы опасны для местных жителей.

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Гуманитарная ситуация у города тоже сложна. Из-за обострения боевых действий на территории области власти не могут отправить гуманитарный конвой в город.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мелитополе российские военные заняли здания Службы безопасности Украины, городского совета и местных администраций. На них захватчики повесили российские триколоры.