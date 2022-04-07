В оккупированном Энергодаре создали фейковые органы власти и 'уволили' избранного мэра

В оккупированном Энергодаре Запорожской области самопровозглашенный глава городской администрации некий Шевчик своей подписью единолично "отправил в отставку" законноизбранного и действующего мэра Дмитрия Орлова. Вслед за градоначальником фейковый персонаж, возомнивший себя большим начальником, "уволил" и чиновников местного самоуправления.

Об этом сообщили на Telegram-канале НАЭК "Энергоатома". Сейчас "освобожденные" должности названы оккупантами вакантными и объявлен конкурс на их замещение.

Разумеется, подобные "распоряжения" являются филькиными грамотами, не имеющими никакой юридической силы. Главой временно оккупированного Энергодара, как и прежде, остается Дмитрий Орлов, а всеми муниципальными управлениями и коммунальными предприятиями руководят назначенные его решением лица.

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"Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика – формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Уверены: украинское правосудие медлить не будет. А результаты "конкурсного отбора новых руководителей" ждем с нетерпением. Желательно сразу указывать фамилии, паспортные данные и адреса фактического проживания. Чтобы судьям было легче. Да и небезразличным горожанам", – заметили авторы публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэры временно оккупированных россиянами городов Скадовск и Олешки Херсонской области приняли решение покинуть населенные пункты, поскольку получали угрозы от российских захватчиков.