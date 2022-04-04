В оккупированном Донецке заметили наемников ЧВК 'Вагнера', – Грозев

В оккупированном Донецке заметили наемников частной военной компании "Вагнер". Фото с одним из членов ЧВК сделали возле гостиницы, где до недавнего времени размещались представители ОБСЕ.

Фотографию наемника сделал блогер, связанный с российской разведкой. Об этом в Twitter сообщил главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев (Чтобы посмотреть фото, доскоролльте до конца страницы).

По словам Грозева, многие наемники ЧВК "Вагнера" признавались, что являются нацистами.

"Наемники Вагнера замечены в Донецке. Фотография, опубликованная блогером, связанным с ГРУ, сделана перед отелем Park Inn, где ОБСЕ был размещен до недавнего времени. Многие из вагнеровцев — настоящие нацисты, как мне говорили некоторые из них. Ирония", – сообщил Грозев.

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Ранее сообщалось, что с театров военных действий в Африке и Сирии на восток Украины перебрасывают более тысячи боевиков из российской группы наемников частной военной компании "Вагнера". Среди них есть высокопоставленные руководители, которые должны отвоевать для главы Кремля Владимира Путина заявленные территории "зависимых от него" псевдореспублик Донецкой и Луганской областей.

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