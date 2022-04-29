В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза, в небо поднялся столб черного дыма. Фото и видео

Утром в пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке загорелась нефтебаза. Причина пожара неизвестна, но пропагандисты уже обвиняют во всем Украину.

О ЧП сообщают местные Telegram-каналы. Очевидцы поделились первыми кадрами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе города.

Видео дня

На опубликованных в сети кадрах, снятых с частного сектора, за домами виднеется пламя и подымающийся в небо столб густого черного дыма.

Так называемые местные власти еще не прокомментировали инцидент. Вместе с тем в пропагандистских российских каналах в Telegram утверждают, якобы причиной пожара на нефтебазе стал "обстрел со стороны Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 19 апреля российские оккупанты произвели массированный обстрел позиции ВСУ в Донецкой области. Атаку войска РФ вели из жилых районов оккупированного Донецка.