В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза, в небо поднялся столб черного дыма. Фото и видео
Утром в пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке загорелась нефтебаза. Причина пожара неизвестна, но пропагандисты уже обвиняют во всем Украину.
О ЧП сообщают местные Telegram-каналы. Очевидцы поделились первыми кадрами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе города.
На опубликованных в сети кадрах, снятых с частного сектора, за домами виднеется пламя и подымающийся в небо столб густого черного дыма.
Так называемые местные власти еще не прокомментировали инцидент. Вместе с тем в пропагандистских российских каналах в Telegram утверждают, якобы причиной пожара на нефтебазе стал "обстрел со стороны Украины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 19 апреля российские оккупанты произвели массированный обстрел позиции ВСУ в Донецкой области. Атаку войска РФ вели из жилых районов оккупированного Донецка.
За сутки 21 апреля захватчики обстреляли 20 населенных пунктов на Донетчине. Из-за действий врага по меньшей мере четыре мирных жителя получили ранения.
На Пасху, 24 апреля, оккупанты продолжили открывать огонь по гражданскому населению области. В результате за сутки в регионе пять человек умерли и еще столько же были ранены.