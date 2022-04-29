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В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза, в небо поднялся столб черного дыма. Фото и видео

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза, в небо поднялся столб черного дыма. Фото и видео

Утром в пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке загорелась нефтебаза. Причина пожара неизвестна, но пропагандисты уже обвиняют во всем Украину.

О ЧП сообщают местные Telegram-каналы. Очевидцы поделились первыми кадрами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе города.

В оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе
Видео дня

На опубликованных в сети кадрах, снятых с частного сектора, за домами виднеется пламя и подымающийся в небо столб густого черного дыма.

Сильный пожар на нефтебазе в Донецке

Так называемые местные власти еще не прокомментировали инцидент. Вместе с тем в пропагандистских российских каналах в Telegram утверждают, якобы причиной пожара на нефтебазе стал "обстрел со стороны Украины".

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Кировском районе Донецка
Причина ЧП неизвестна

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