В Офисе президента озвучили два главных достижения ВСУ за сутки: в воздухе и на море
Защитники Украины мощно ударили по российским оккупантам на море и в воздухе. Были повреждены вражеские самолет типа Ил-22 и фрегат "Адмирал Эссен".
Об этом во время вечернего брифинга 4 апреля рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил мужество и профессионализм украинских военнослужащих.
"Два выдающихся достижения ВСУ за минувшие сутки. Первое – наша ПВО или Воздушные силы повредили воздушный пункт управления, это уникальный самолет типа Ил-22, совершивший аварийную посадку в одном из аэропортов РФ. И по другим данным, был поврежден фрегат русского флота типа "Адмирал Эссен", – сообщил он.
Арестович также рассказал, что ВСУ удалось выбить российских оккупантов из трех областей Украины – Киевской, Сумской и Черниговской. По его словам, остатки оккупационных подразделений украинские защитники еще добивают.
Как сообщал OBOZREVATEL, РФ продолжает нести огромные потери после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 4 апреля были ликвидировано минимум 18 300 оккупантов.
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