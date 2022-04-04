В Офисе президента озвучили два главных достижения ВСУ за сутки: в воздухе и на море

Защитники Украины мощно ударили по российским оккупантам на море и в воздухе. Были повреждены вражеские самолет типа Ил-22 и фрегат "Адмирал Эссен".

Об этом во время вечернего брифинга 4 апреля рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил мужество и профессионализм украинских военнослужащих.

"Два выдающихся достижения ВСУ за минувшие сутки. Первое – наша ПВО или Воздушные силы повредили воздушный пункт управления, это уникальный самолет типа Ил-22, совершивший аварийную посадку в одном из аэропортов РФ. И по другим данным, был поврежден фрегат русского флота типа "Адмирал Эссен", – сообщил он.

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Арестович также рассказал, что ВСУ удалось выбить российских оккупантов из трех областей Украины – Киевской, Сумской и Черниговской. По его словам, остатки оккупационных подразделений украинские защитники еще добивают.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ продолжает нести огромные потери после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 4 апреля были ликвидировано минимум 18 300 оккупантов.

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