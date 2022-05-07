В Одессе задержали жителей, которые слили в сеть ракетные удары РФ. Видео

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе задержали трех жителей города, которые публиковали видео прилетов крылатых ракет во время воздушной атаки 7 мая. С каждым из них была проведена профилактическая беседа, предупреждение о том, что повторение подобного повлечет реальную уголовную ответственность и сделан мотивирующий ролик для "друзей-блогеров".

В сюжете "герои дня" призывают одесситов не делать подобных ошибок, ведь за съемку поврежденной вражеским оружием инфраструктуры грозит тюремный срок до 15 лет. Кадры с повинившимися опубликовали на Telegram-канале СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что за несколько часов до того, как силовики провели воспитательную беседу, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил нарушителей. По его словам, подобные действия ведут к серьезной угрозе не только блогеров, мечтающих "хайпануть" на военном контенте, но и другим жителям населенных пунктов, в которых ведется запрещенная съемка.

Видео дня

"Кто выложил в соцсеть все, что можно, по ним проведен мониторинг и личности их выяснены. Пожалуйста, готовьтесь. К вам уже выехали те люди, которые проведут с вами разговор. Не хотите жить сами, не мешайте жить своим близким. Одесса, держись!", – обозначил он.

Напомним, что OBOZREVATEL сообщал о введении Верховной Радой уголовной ответственности за фото и видеосъемку перемещений личного состава и техники ВСУ.