В Одессе уничтожили вражеский беспилотник: сработали силы ПВО

В Одессе снова были слышны взрывы. Это работали силы противовоздушной обороны.

В результате профессиональной работы украинских воинов был уничтожен российский беспилотник. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесса. Уничтожен вражеский беспилотник. Спасибо силам ПВО!" – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Били тремя ракетами. Одна из них попала в мост через Днестровский лиман.

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В настоящее время устанавливается информация об объемах нанесенного ущерба и возможных пострадавших в результате очередного акта агрессии рашистов против мирной Одессы.

Также сообщалось, что ДБР и Нацполиция задержали диверсантов, готовивших провокации на 2 мая в Одессе. При обыске у них был обнаружен большой арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки, а также немало советской коммунистической символики и антиукраинских листовок.