В Одессе снова прогремел мощный взрыв: первые подробности

Ночью в воскресенье, 8 мая, в Одессе снова прогремел мощный взрыв. Предварительно известно, что войска страны-агрессора в очередной раз атаковали город ракетами.

Об этом сообщили корреспонденты "Общественного". Отметим, что в это время на Одесчине, как и в остальных областях Украины, кроме оккупированной Херсонщины и Крыма, была объявлена воздушная тревога.

В то же время, в Telegram-канале "Одесса INFO" появились сообщения о том, что вражеские снаряды упали на территории Одесской области. Местные жители писали, что от взрыва в их домах тряслись окна.

Напомним: 7 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области, а после – и по областному центру. С помощью стратегической авиации захватчики запустили по мирным населенным пунктам региона крылатые ракеты.

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В Госспецсвязи сообщили, что российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, атакующими ракетами украинские города. В частности, так происходило и 7 мая, когда враг нанес удар по Одессе.

Позже стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе задержали трех жителей города, которые публиковали видео прилетов крылатых ракет во время воздушной атаки 7 мая

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по всей территории Одесской области и города Одессы ввели усиленный комендантский час в связи с возможными провокациями со стороны России. Он продлится с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая.