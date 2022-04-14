В Одессе разоблачили бандитскую группировку, которая пошла на сотрудничество с Россией. Видео

Страна-агрессор Россия пыталась расшатать ситуацию в Одесской области, привлекая к "сотрудничеству" преступную группировку. Бандитам обещали место в оккупационных "властях".

Об этом пишет Служба безопасности Украины. Отмечается, что преступная группировка уже ликвидирована.

В СБУ сообщили, что во время спецоперации, которая была проведена вместе с Нацполицией, были задержаны лидеры и члены преступных группировок. Среди задержанных оказались и известные в мире криминалитета "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев".

"Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, "докладывали" им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население", – рассказали в СБУ.

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Отмечается, что своих людей бандиты поставили даже среди бойцов Теробороны. Те должны собирать информацию об украинских военных.

Также бандитам ставилась задача "охотиться" на правоохранителей и активистов-патриотов.

"Все члены группировки, которые являются гражданами Украины задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, находящемуся за границей – запрещен въезд", – рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что РФ имела в планах создание "народных республик" даже в западных областях Украины. Это должно было произойти параллельно с широкомасштабным вторжением РФ, но помешала планам Москвы СБУ.