В Одессе разбирают завалы дома, в который попала российская ракета. Фото

24 апреля на Пасху в Одессе продолжают разбирать завалы дома, в который вчера российские оккупанты попали ракетой. Спасатели не прекращают работу ни на минуту.

Об этом сообщили на региональном Telegram-канале Общественного. Отмечается, что жители разрушенной многоэтажки пытаются попасть в свои квартиры, чтобы забрать документы и уцелевшие вещи.

В результате бомбардировки города, произошедшего 23 апреля, была разрушена многоэтажка. Уже известно о 8 погибших и 18 травмированных. Цифры могут быть неокончательными. Среди жертв трагедии – 3-месячный ребенок.

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Обстрел Одессы начался около 14:35. В это время одна из 7 выпущенных ракет попала в многоквартирный дом. В результате начался масштабный пожар, который удалось ликвидировать только в 17 часов. 86 жителей пришлось эвакуировать. Большинство из них пока не могут попасть в свои квартиры, где осталось все их имущество, деньги, документы.

"Все это – пока мирная Одесса готовилась к Светлому Христовому Воскресению. Верю в возмездие и в справедливость. А значит – в победу Украины над извергами", – прокомментировал военное преступление Кремля мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал справедливое возмездие российским террористам.