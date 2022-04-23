В Одессе обломки ракеты упали на кладбище, есть раненая. Видео

На Таировское кладбище в Одессе упали обломки ракеты, которую Россия выпустила по городу. В результате ранение получила одна женщина.

Об этом сообщает народный депутат Антон Геращенко на своем Telegram-канале. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Обломки нанесли значительные повреждения кладбищу. Многие надгробия упали или были полностью сломаны. Это произошло также с ограждениями, лавками и памятниками. Разрушению подверглись могилы украинцев и евреев.

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"Русские уб***ки пытаются убить украинцев дважды", – пишет Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате были повреждены два жилых дома и военный объект. По меньшей мере, 18 человек получили ранения, еще 6 – погибли. На месте работают спасатели, информация обновляется.