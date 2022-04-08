В Одессе и области ввели затяжной комендантский час

В Одессе и области в связи с угрозой ракетного обстрела вводят "затяжной" комендантский час. Продлится он с 21 часов 9 апреля 2022 года до 06 часов 11 апреля 2022 года.

Об этом на официальном Telegram-канале сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он отмечает, что, учитывая события в Краматорске, есть риск ракетного удара по Одессе 10 апреля.

Во время действия комендантского часа жители города и области не имеют права находиться на улице и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

"Такие меры необходимы, в первую очередь, для Вашей безопасности, что тем самым сохранит Вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми" – обратился к жителям региона Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска ракетой "Точка У". Насчитывается 50 погибших и более ста раненых.