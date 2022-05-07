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В Одессе и области введут затяжной комендантский час

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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В Одессе и области введут затяжной комендантский час

По всей территории Одесской области и города Одессы будет введен усиленный комендантский час в связи с возможными провокациями со стороны России. Он продлится с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в обращении к жителям области по итогам 72-го дня войны с Россией на своем канале в Telegram. Глава ОВА попросил одесситов отнестись к такому решению с пониманием.

"Что касается комендантского часа, то он будет действовать по всей территории Одесской области и продлится с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая. Прошу жителей Одесщины с пониманием отнестись к такому требованию", – сказал Марченко.

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Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги. Также гарант предостерег от посещения лесов в ранее оккупированных местностях, предупредив об угрозе мин и растяжек, оставшихся после российских военных.