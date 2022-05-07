В Одессе и области введут затяжной комендантский час

По всей территории Одесской области и города Одессы будет введен усиленный комендантский час в связи с возможными провокациями со стороны России. Он продлится с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в обращении к жителям области по итогам 72-го дня войны с Россией на своем канале в Telegram. Глава ОВА попросил одесситов отнестись к такому решению с пониманием.

"Что касается комендантского часа, то он будет действовать по всей территории Одесской области и продлится с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая. Прошу жителей Одесщины с пониманием отнестись к такому требованию", – сказал Марченко.

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Напомним:

мэр Киеве Виталий Кличко сообщил, что в столице не будут вводить усиленный комендантский час 8 и 9 мая. В то же время во избежание провокаций в городе увеличат количество патрулей на улицах.

В Запорожье с вечера 8 мая до утра 10 мая вводят длинный комендантский час. Такое решение для безопасности приняли военные.

Мэр Ивано-Франковска заявил об угрозе ракетных ударов 7-9 мая и попросил жителей уехать на этот период за город.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги. Также гарант предостерег от посещения лесов в ранее оккупированных местностях, предупредив об угрозе мин и растяжек, оставшихся после российских военных.