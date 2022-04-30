В Новой Каховке российские оккупанты установили памятник Ленину. Фото

Российские оккупанты после оккупации Новой Каховки Херсонской области первым делом занялись "исправлением" последствий декоммунизации в Украине. Они установили памятник лидеру Октябрьской Революции, основоположнику "красного террора" и детоубийце Владимиру Ильичу Ленину.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем Telegram-канале. Его позабавили приоритеты рашистов в стране, которая первая в мире вводит в эксплуатацию электронные паспорта.

"Держитесь, дорогие новокаховцы и херсонцы, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны — будет ленинопад 2.0", – заверил чиновник.

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Напомним, что неологизм "ленинопад" вошел в обиход украинцев с 2014 года, когда граждане свободной страны массово начали сносить памятники советскому прошлому. Таким образом они символически разрывали связь с узурпацией и большевизмом, которые воплощает имя Ленина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Херсонской области отключены или заглушены интернет и связь украинских операторов.