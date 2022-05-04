В Николаеве прогремели взрывы, – Сенкевич
Вечером среды, 4 мая, российские оккупанты нанесли удар по Николаеву. В городе прогремели взрывы.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич. Он отметил, что официальная информация будет сообщена позже.
"Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео", – предупредил городской голова.
Следует заметить, что воздушная тревога в это время звучала почти по всей территории Украины. Также в нескольких городах прогремели взрывы.
Отметим, что вечером, 4 мая, в Днепре также произошли два взрыва. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты запустили ракеты прямо по центру города. Он призвал людей не выходить из укрытий.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая российские оккупанты нанесли около 50 ударов по Украине с привлечением оперативно-тактической и стратегической авиации. Бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков ракет с акватории Каспийского моря по территории нашей страны. Удары были нанесены по Львовской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях.