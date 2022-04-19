В Николаеве прогремели взрывы, – мэр Сенкевич

В городе Николаев вечером понедельника, 18 апреля, прогремело несколько взрывов. Перед этим почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич на своем канале в Telegram. Сообщение чиновника появилось около 23:30.

"В Николаеве прогремело несколько взрывов. Выясняем ситуацию. Оперативную информацию сообщу вам утром", – написал мэр.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также отреагировал на обстрел города. "Нас это, конечно, огорчает, но не остановит", – написал он.

В Telegram-канале "Ху**вый Херсон " сообщили, что войска России обстреливали Николаев из временно оккупированного Херсона.

"Сейчас из-под Херсона орки обстреливают Николаев, все, что пролетает над вашими домами, летит именно туда", – говорится в сообщении.

Сообщество "Труха" в Telegram отметило, что в результате взрывов якобы начался пожар. Авторы сообщения обнародовали соответствующие фото возгорания.

В сети также были показаны кадры одного из поврежденных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля российские оккупанты обстреляли населенные пункты Николаевщины реактивными системами залпового огня. Было зафиксировано попадание вражеских снарядов в жилые кварталы.