В Николаеве оккупанты обстреляли людей на остановке и пассажиров маршруток: погибло 10 человек. Фото 18+

В Николаеве в понедельник, 4 апреля, в результате обстрелов российских оккупантов, погибли десять человек. Российская армии атаковала город кассетными снарядами.

Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич во время прямого эфира, его запись доступна на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам городского главы, еще 46 человек получили ранения. Сенкевич рассказал, что утром оккупанты обстреляли один из спальных районов Николаева. "Там нет ни одного военного объекта, даже ни одной фабрики или завода, это просто спальник. 1 человек погиб, еще пять получили ранения", – сказал он.

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Вечером произошла еще одна атака россиян на другой спальных район, погибло 9 человек, 41 получил ранения.

Как сообщало издание "Новости-N", боеприпасы взрывались возле остановки и на дороге в одном из оживленных районов Николаева. Осколки попадали в мирных людей, которые стояли на остановке и в пассажиров маршруток.

Внимание, фото 18+.

По словам Сенкевича, кроме жилых домов, российские войска обстреляли городскую и областную больницы, одну областную больницу, Центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, одно училище, два филиала заведений внешкольного образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове оккупанты обстреляли территорию депо, в результате чего поврежден коммунальный транспорт. Это произошло в Слободском районе города.

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