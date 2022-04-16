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В Николаеве оккупанты обстреляли детсад: фото последствий
В Николаеве во время бомбардировки снаряд попал в один из детских домов. Сооружение было повреждено: обвалилась часть стены и вылетело стекло из окон.
Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич на официальной странице в Twitter. К счастью, во время обстрела детей и воспитателей в помещении не было.
По словам мэра Николаева, в детском доме находился только охранник. К счастью, он не пострадал.
Один из наших городских детсадов. Российские войска атаковали его ранним утром. Солдат не было. Никакой военной базы не было", – пишет Сенкевич.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты 15 апреля в очередной раз обстреляли Николаев. 5 человек погибли, 15 получили ранения.