В Нидерландах россияне разбили авто с украинскими номерами у лайнера с беженцами из Мариуполя

Российские изверги, которые сломали жизнь мирным жителями Мариуполя, продолжают их преследовать даже после освобождения от временной оккупации. В нидерландском Роттердаме россияне разбили машины с украинскими номерами, которые были припаркованы в местном порту.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На лайнере, стоящем в порту, разместили беженцев из Мариуполя.

"Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей", – написал Андрющенко.

Мариупольцы, "женщины и дети, которые были эвакуированы" из города, рассказали, что ночью россиянами были разбиты все их автомобили в порту города Роттердам. Транспорт украинцев был припаркован именно там, поскольку беженцев из Украины поселили на большом лайнере в порту.

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"Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские корабли", – отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что эта ситуация является лучшим ответом на спор по поводу того, "виновен ли в войне только Путин, или все граждане Российской Федерации".

"Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе, не будет покоя никому", – резюмировал советник мэра.

Как известно, по состоянию на 18 апреля все страны Европейского Союза приняли решение закрыть свои порты для российских кораблей.

Отметим, что это уже далеко не первый случай проявления агрессии граждан РФ по отношению к украинцам в Европе или к украинской символике.

В Испании россияне избили украинца за слова "Слава Украине".

В Швеции россиянка срывала на улице украинскую символику и пыталась унизить украинку, но впоследствии поплатилась за свое поведение.

В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком и заявляла, что Украина сама себя бомбит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что около 300 мариупольцев, которые были принудительно вывезены оккупантами в РФ, оказались в 9,6 тыс. км от дома. Людей без каких-либо документов расселили в поселке Врангеля.