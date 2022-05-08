В небе над Николаевской областью сбили вражескую крылатую ракету – ОК 'Юг'

В субботу, 7 мая, в небе над Николаевской областью была сбита крылатая ракета оккупантов. Ее выпустили из российского стратегического бомбардировщика.

Ракету обезвредили бойцы подразделения зенитных ракетных войск. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" в Facebook.

"Угроза ракетных ударов с территории России, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой", – сказано в сообщении.

Людей призывали соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, не поддаваться панике, а также не мешать нашим Вооруженным силам и Силам обороны выполнять свои задачи и давать отпор врагу.

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Напомним: ранее российские оккупанты обстреляли один из филиалов компании "Николаевоблэнерго". В результате удара по сооружению, где находились десятки сотрудников, в здании выбило стекла, частично обрушился потолок и были разрушены некоторые стены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николаевская область всю ночь с 4 на 5 мая находилась под обстрелами оккупантов. Глава ОГА Виталий Ким сказал, что военные РФ активизировались и уплотнили бомбардировки ко "Дню позора России" – 9 мая.