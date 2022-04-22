В Нацполиции назвали количество украинцев, пропавших без вести из-за войны

С начала полномасштабной войны в Украине без вести пропавшими считаются более двух тысяч граждан. При этом за время российского вторжения удалось разыскать 2870 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает издание "Украинские новости". Там отметили, что правоохранители обрабатывают огромный объем информации и проводят тысячи розыскных действий.

Также отмечается, что Нацполиция расширила функционал "горячей линии" для родственников погибших по телефону – 089 420 18 67. Теперь по этому номеру можно подать заявление о без вести пропавших.

По словам главы Нацпола Игоря Клименко, в моргах находятся неопознанные тела жертв российских солдатов. "Важно установить их имена и дать возможность близким проститься и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист "горячей линии", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители вернули законной хозяйке угнанный во время оккупации Ирпеня автомобиль. Брошенную машину без номерных знаков нашли в Гостомеле Киевской области.