В Нацгвардии показали видео уничтожения российского вертолета К-52 'Аллигатор': стоит до 10 млн долларов

Украинские нацгвардейцы показали, как сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его удалось уничтожить накануне, 21 апреля, на территории Запорожской области.

Второй вражеский вертолет бросился спасаться бегством. Видео сбития военнослужащими Национальной гвардии российского вертолета опубликовали в Facebook (чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Подразделение противовоздушной обороны НГУ на Запорожье 21 апреля сбило вертолет Ка-52 российских оккупантов.

"В "Аллигатор", залетевший на территорию Украины, военнослужащие НГУ попали из ПЗРК. Еще один вертолет, увидев сбитие соседнего вертолета, отстреливая тепловые ловушки, пытался быстро покинуть территорию", - отметили в Нацгвардии.

Видео дня

Там также напомнили, что такие вертолеты, цена которых стартует от 10 млн. долларов, россияне используют для поражения бронетехники, личного состава и воздушных целей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье Нацгвардия сбила один из новейших вертолетов РФ.

Также накануне на другом направлении ВСУ уничтожили два вертолета врага: десантники показали видео разгрома.