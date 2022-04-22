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В Нацгвардии показали видео уничтожения российского вертолета К-52 "Аллигатор": стоит до 10 млн долларов

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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В Нацгвардии показали видео уничтожения российского вертолета К-52 'Аллигатор': стоит до 10 млн долларов

Украинские нацгвардейцы показали, как сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его удалось уничтожить накануне, 21 апреля, на территории Запорожской области.

Второй вражеский вертолет бросился спасаться бегством. Видео сбития военнослужащими Национальной гвардии российского вертолета опубликовали в Facebook (чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Подразделение противовоздушной обороны НГУ на Запорожье 21 апреля сбило вертолет Ка-52 российских оккупантов.

"В "Аллигатор", залетевший на территорию Украины, военнослужащие НГУ попали из ПЗРК. Еще один вертолет, увидев сбитие соседнего вертолета, отстреливая тепловые ловушки, пытался быстро покинуть территорию", - отметили в Нацгвардии.

Видео дня
Один вертолет НГУ подбили, другой разбрасывал тепловые ловушки, чтобы убежать

Там также напомнили, что такие вертолеты, цена которых стартует от 10 млн. долларов, россияне используют для поражения бронетехники, личного состава и воздушных целей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье Нацгвардия сбила один из новейших вертолетов РФ.

Также накануне на другом направлении ВСУ уничтожили два вертолета врага: десантники показали видео разгрома.