В НАТО заявили о дальнейшей поддержке Украины военной техникой

НАТО, понимая, что Россия не собирается отступать от своих амбиций по захвату Украины, ожидает ужесточения наступления на востоке и юге страны в ближайшее время. Учитывая это, Альянс заявил о своей готовности к дальнейшей вооруженной поддержке Украины.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД стран Альянса. Его слова цитирует "Европейская правда".

"Москва не отступает от своих амбиций в Украине. Теперь мы наблюдаем значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов, а также переключения их внимания на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попробовать захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.

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Генсек НАТО сообщил, что министры иностранных дел стран-членов Альянса обсудят на встрече, какую дальнейшую поддержку они могут оказать Украине. При этом Столтенберг подчеркнул, что союзники настроены решительно.

"Союзники решительно настроены оказывать дальнейшую поддержку Украине, включая противотанковые средства, системы ПВО и другую технику", - сказал генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО также рассмотрит поддержку Украины в киберзащите, а также в защите от химических и биологических угроз.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул НАТО в нерешительности в отношениях с Россией. По его словам, это привело к военным преступлениям, совершенным солдатами Кремля в Украине.

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