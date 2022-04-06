В МВД рассказали, где в Украине могут идти ожесточенные бои: это ключевая точка

Российская армия накапливает технику и живую силу в направлении Славянска Донецкой области. Там в ближайшее время ожидаются самые ожесточенные бои.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, действительно, самые серьезные боевые действия могут произойти на Донбассе.

"Это ключевая точка, к которой приковано все наше внимание", – отметил он.

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Советник главы МВД подчеркнул, что, несмотря на то, что в последние дни интенсивность боев несколько уменьшилась, расслабляться пока рано и это не означает, что ситуация начинает нормализоваться.

"Мы понимаем, что россияне накапливают большое количество техники и живой силы, во-первых, на направлении Славянска. И были зафиксированы большие колонны из Крыма, идущие в направлении Херсона, то есть по югу Украины", – сказал Денисенко.

Он добавил, что также за Мариуполь сейчас ведутся "бои, бои и еще раз бои". Кроме того, есть планы освободить Херсон от российских захватчиков и выразил надежду, что "далее после слов будут действия".

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что военные ВСУ ведут ожесточенные бои с врагом на расстоянии примерно 20 км от Херсона. Областной центр вскоре может быть освобожден.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Денисенко заявил, что в ближайшее время самые ожесточенные бои будут проходить на востоке Украины, где враг планирует оцепить украинские войска. В частности, еще жарче будет вокруг Мариуполя, Кременной, Рубежного, Попасной и между Изюмом и Волновахой.