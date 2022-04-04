В МВД рассказали, где в ближайшее время будут ожесточенные бои: могут решить исход войны

В ближайшее время самые жестокие бои будут проходить на востоке Украины, где враг планирует оцепить украинские войска. В частности, еще горячее будет вокруг Мариуполя, Кременной, Рубежного, Попасной и между Изюмом и Волновахой.

Эти бои значительным образом предопределят результат российско-украинской войны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, которого цитирует Интерфакс.

"Ключевая задача, которую ставит сейчас перед собой Российская Федерация, – это окружить наши войска на востоке. Поэтому ключевые бои будут проходить, безусловно, – это Мариуполь… это Кременная, Рубежное. В Луганской области – это Попасная, которая является для российских оккупантов одним из ключевых пунктов на это время, и это также по линии Изюм – Волноваха", – убежден Денисенко.

Видео дня

Именно не восточное направление в настоящее время враг максимально стягивает свои силы. Так что в ближайшие дни или недели жарче всего будет именно на украинских Донбассе и Харьковщине.

"От результатов этих боев будет зависеть результат промежуточного этапа, а может быть, и всей войны, российско-украинсой, 2022 года", – считает Денисенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник главы ОПУ Алексей Арестович дал прогноз, смогут ли оккупанты выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Он тоже убежден, что основные события в ближайшее время будут разворачиваться именно на восточном направлении.

Вместе с тем, защитники украинского востока продолжают наносить врагу потери. Россия понесла тяжелые потери на одном из направлений на Востоке, - сообщили накануне в Генштабе и показали впечатляющие фото сокрушительного разгрома.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!