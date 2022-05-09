В МВД поступило 32 тыс. обращений о розыске российских военных в Украине: раскрыты подробности

В Министерство внутренних дел Украины поступило около 32 тыс. обращений о розыске российских военных. Около 12 тыс. из них были поданы на "горячую линию" доверия ведомства.

Еще более 20 тыс. заявлений поступило через специальный Telegram-бот "Ищи своих". Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире "24 канала".

По его словам, больше всего заявок было зафиксировано в начале марта, а сейчас это уже не такое массовое явление.

В частности, россияне оставляют контакты своих, которых ищут и по которым нет никакой информации.

"Мы даже звоним часто и спрашиваем, почему, например, вы это пишете, почему вы не можете своих расспросить. И они говорят, что им лгут. То есть там такое понимание. Просто это не выражается, так же как и в советском союзе", – сказал Андрусив, отметив, что подобные настроения, то есть недоверие к власти, в России растут.

Видео дня

Ранее в перехваченном разговоре российский военный пожаловался на большие потери армии РФ и признался, что не верит высшему руководству.

Напомним, российский оккупант, взятый в плен нашими защитниками, рассказал о зверствах армии Путина в Украине. По его словам, по нему открыли огонь свои же.

Как сообщал OBOZREVATEL :