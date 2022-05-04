В МВД показали видео вражеского удара по Авдеевке, во время которого погибло 10 человек

Появилось видео удара российских оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке Донецкой области. В результате попадания в группу работников завода, которые садились в автобус после окончания смены – большое количество погибших и раненых.

Сообщалось о 10 убитых Россией украинцах. Видео момента удара показали в Министерстве внутренних дел Украины.

"Полиция задокументировала последствия удара по коксохимическому заводу в Авдеевке, есть убитые и раненые. Оккупанты попали в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены. Количество жертв уточняется. На месте работали полицейские и спасатели", - отметили в МВД.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты утром 3 мая ударили по Авдеевскому коксохимическому заводу в Донецкой области. Удар пришелся по работникам завода, которые садились в автобус после окончания рабочей смены.

По предварительным данным, погибли 10 украинцев, еще 15 пострадали.