В МВД объяснили, от чего будет зависеть ход войны в Украине: россияне будут шокированы местом удара

Украина готовится к освобождению Херсона, разрабатывается план по выбиванию оккупантов из региона с минимальными потерями. Также украинские воины готовят удар на другом направлении, который ввергнет оккупантов в шок.

Как скоро эти планы будут реализованы, зависит от скорости вооружения украинских защитников западным оружием. Об этом в комментарии 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Он заявил, что вовсю разрабатывается план освобождения Херсонщины. И уже в обозримом будущем он может начать воплощаться в жизнь.

"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем", - сказал Андрусив.

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Впрочем готовят украинские воины сюрпризы для рашистов и на других направлениях.

"Работа эта (подготовка к освобождению временно захваченных территорийю. - Ред.) есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением" , – отметил советник министра внутренних дел.

Даже на нынешнем этапе поставок западная помощь существенно усилила украинскую армию. Те же контрнаступления под Херсоном во многом ускорились именно благодаря поддержке со стороны цивилизованного мира.

"Это очень правильно, потому что это контрнаступление позволяет отодвинуть россиян от Харькова и они больше не смогут из артиллерии обстреливать жилые кварталы", - констатировал Андрусив.

Главной целью РФ на данный момент является оцепление украинских войск на Донбассе. Однако сделать им это может помешать банальная нехватка сил, которая фиксируется на данный момент.

Кроме этого, по словам Андрусива, у оккупантов также большая проблема возникла на севере Харьковской области. Там у украинских воинов появляется возможность отрезать врага с тыла.

"Поэтому россияне, наоборот, будут оттягивать свои силы, чтобы сдерживать нас там. На сегодняшний день я такой способности у них не вижу, хотя они фактически применили все, что у них было и особо ощутимых результатов они не достигли", – рассказал советник.

Незначительное продвижение рашисты способны демонстрировать лишь после полного уничтожения населенных пунктов, когда украинским воинам просто негде держат оборону. На это у врага уходят недели и просто физически, считает Андрусив, они так воевать долго не смогут. Так что не исключено, что через 7-10 дней оккупанты изменят тактику.

"Я это называю ползучей оккупацией. Они перестанут атаковать по всем фронтам, а будут сосредотачиваться на каждом отдельно и медленно", - предполагает советник министра.

Для врага речь о захвате Украины уже не идет. А в обозримом будущем им придется признать также крах идеи создать сухопутный коридор в Приднестровье. До конца мая, прогнозирует Андрусив, рашисты сконцентрируются на том, чтобы удержать уже захваченные рубежи.

"Их логика такова, что удерживаем захваченное и будем выдавать это за победу", – добавил он.

Напомним, ранее Андрусив заверил, что Крымский мост точно будет разрушен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ продвинулись на Харьковщине и приблизились к границе России. Попутно воины прогнали оккупантов из четырех сел в области и продолжают наносить врагу сокрушительные потери.