В МВД допустили, что Киев и Одесса могут стать целями новых атак России

Сейчас пока нельзя исключать, что российские оккупанты могут возобновить попытки атаковать Киев. Еще одно возможное направление наступления – Одесса.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, нельзя исключать, что Киев и Киевское направление могут стать "следующим этапом" атак для группировки войск РФ в Беларуси.

Советник руководителя МВД добавил, что оккупанты могут двинуться и на Одессу, но все ключевые боевые действия будут сосредоточены на востоке Украины.

"Основная военная история и стратегия России – это Донецкая и Луганская области", – сказал Денисенко.

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Приоритетными направлениями остаются Попасная и Рубежное на Луганщине, а также Мариуполь на Донетчине, который продолжает мужественно отражать агрессию. Это также направление на Славянск – Краматорск, добавил советник главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил уверенность в том, что оккупационные войска не вернутся на освобожденные от них территории. Он объяснил, что элитные группировки армии РФ, нападавшие на украинские города, практически потеряны.