В Москве полицейский пытался донести правду о зверствах в Буче и был арестован – The Wall Street Journal

Московскому полицейскому с украинскими корнями Сергею Клокову грозит 10 лет тюрьмы за попытку рассказать правду о вторжении России в Украину и зверствах в Буче и других городах Украины, которые были под временной оккупацией. Регулярно бывая в Украине и имея там друзей, Клоков сформировал свое мнение о нынешней войне, используя независимые источники информации.

Он пытался переубедить своих друзей и сотрудников на работе, но те были склонны не доверять мужчине. Более того, телефон полицейского прослушивался. Его задержали после нескольких частных звонков по телефону. Позднее диалоги по мобильнику легли в основу уголовного дела, сообщает The Wall Street Journal.

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В материалах дела сообщается, что Клоков пытался переубедить знакомых россиян в том, что реальная цифра убитых российских военных умалчивается, что Украиной управляют не нацисты и что российские солдаты совершали убийства мирных жителей Украины.

Наутро после задержание Клоков заявил следователям, что оговорился, "совершил ошибку, находясь в тревожном эмоциональном состоянии".

Сергей Клоков провел первые годы жизни в Буче. Его отец, Валентин Клоков, родился в Украине в российской семье, служил в советской армии, воевал в Афганистане. После распада СССР Валентин с семьей переехал в Россию. Его жена, мать Сергея, осталась в городе Ирпень, рядом с Бучей, пока ее сын не закончил 7 классов в местной школе. Большая семья, живя в Москве, часто наведывалась в Украину.

Когда началось военное вторжение, Валентин находился в Нежине Черниговской области, он провел там еще несколько недель в семейной квартире, спасаясь от обстрелов армии РФ в подвале дома.

"Бои, которые я видел, были хуже, чем в Афганистане", – сказал он.

Отставной офицер отправил сыну Сергею фото сгоревших бронемашин и танков. Семья Клоковых также получила фотографии от бывших соседей по квартире из Бучи. Они сильно отличались от того, что показывали в государственных медиа РФ.

"Мне было больно это видеть, но я не могу в это не поверить", – заявила мать Сергея Людмила.

Российский полицейский пытался помочь пожилой паре, с которой дружили его мать и отец, он позвонил знакомому правоохранителю в Украину, который рассказал о всех ужасах российской "спецоперации" в подробностях.

Сергей пытался говорить правду о событиях в Украине своим сослуживцам и друзьям, однако, как говорится в расшифровках телефонных разговоров в уголовном деле, людей в основном интересовала проблема повышения цен на продукты в России.

Одному из своих друзей Клоков говорил, что российские солдаты разрушили его родной город и что он видел фотографию убитой девочки, очень похожей на его собственную дочь.

Про один из телефонных разговоров, стенограмма которого включена в уголовное дело, друг Клокова отметил: "Он (Клоков – Ред.) сказал, что мы не имеем права нападать на них (Украину – Ред.) и воевать с ними, и пока я пытался объяснить ему, что войны нет, он меня не слушал. Я не могу объяснить, почему он стал таким радикальным".

Другой знакомый мужчины подчеркнул: "Он сказал мне, что наша страна – агрессор и фашист. Я пытался его вразумить... Но он меня не слушал".

Сергея Клокова суд поместил под стражу с формулировкой, что он представляет "высокую степень общественной опасности". Адвокат убеди его, что "чистосердечное" признание вины позволит ему получить менее строгое наказание.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин сломал общественный договор и его народ не хочет идти на войну против Украины. Причина – отсутствие реальных военных успехов, о которых пропагандисты годами рассказывали своим телезрителям. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Путин боится признаться россиянам, что он провалил войну против Украины, потому что "эта толпа его раздавит".