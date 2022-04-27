Ели раньше я писал, что в отношении пропаганды в рф недалеко ушли от средневековых обычаев середины прошлого века, то сегодня геббельсы мордора репертуар несколько обновили и уже перешли на прямые заимствования у ненавистных им американцев. Так, если в "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе" Хантера Томпсона заменить некоторые имена собственные, то аккурат выйдет история с "запланированным СБУ" убийством одного оркостанского пропагандюка, причём даже с совпадением в обеих придумках — классика и пропаговнюков — некоторых деталей.

В рф попросту растеряны до охренения. И охренели до растерянности с расстройствами. И у тамошних геббельсов, и у чекистов, и у солдатни, массово ноющей по телефону и уходящей в отказ.

Но вот уже и их вождяра вздрейфил — попросту забоялся ответственности. Если раньше стозевно лающее чудище часами громыхало и грозило всему миру, то теперь оно жалобно блеет о том, что, дескать, не перекладывайте ответственность на главу государства, решайте всё на переговорах сами:

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"Для нас [то есть для него, для пфутина] понятно, что, если мы отнесём эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, [они] никогда решены не будут. В этом случае подписываться <…> мы [то есть он же] просто не можем."

Итак, это трусливое ничтожество для решения принципиальнейших вопросов о Крыме и Донбассе (а речь шла именно о них!) избегает личной ответственности, требуя предварительного завизирования!!! Когда такое эдакое было???

Причина страха ясна. Зловонный мордор уже потерял больше убитых бандерлогов, чем рф (без "союзных республик") потеряла в Афганистане плюс она же в обеих чеченских войнах, вместе взятых (если же говорить и генералах и/или военной технике, то здесь потери и вовсе несопоставимы). А ведь Украину только начали наступательно вооружать ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

Вот и боится бункерное устёбище суда не только украинского или международного, не только суда Истории, но и родного мордорского. То есть "концепция поменялась" — свистёж обновился.

В противовес общеоркостанскому смятению — ситуация в Харькове. Здесь ещё в начале апреля мэр Игорь Терехов, снискавший, кстати, в городе под бомбами уважение и восхищение, объявил о том, что не нужно во время войны платить по коммунальным квитанциям (это не касается оплаты электроэнергии и газа, поскольку эти 2 платежа — не муниципальные), в том числе не надо оплачивать и отопление. Всё это будет списано, а уже уплатившим — зачтено в будущем.

Харьков истерзан, Харьков измучен, но Харьков непобедим, а власть города заботится о харьковчанах и чрезвычайно эффективна по всем направлениям своей гигантской работы.

Так — победим!

Слава Украине!