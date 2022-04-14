В Миргороде оккупанты ударили по аэродрому: появились детали

Выпущенные Россией ракеты по городу Миргород в Полтавской области значительно разрушили местный аэродром. Очередной ракетный удар по городу произошел во вторник, 12 апреля.

О подробности рассказал глава Миргородской районной госадминистрации Виктор Иваненко во время брифинга, который транслировался на Facebook 13 апреля. По его словам, разрушения аэродрома – значительные.

На месте атаки российских оккупантов возник пожар. К счастью, как сказал Иваненко, погибших в результате ракетного удара нет.

"Вчера войска России нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар, который удалось ликвидировать. К счастью, погибших нет", – отметил Иваненко.

Видео дня

За последние десять дней это уже третья атака с неба по инфраструктуре города.

Напомним, что 9 апреля стало известно, что российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Миргороду. Противник попал в инфраструктуру города. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин тогда сообщал, что в результате удара были серьезные разрушения. Два человека пострадали.

2 апреля была еще одна атака на город. Тогда сработали силы ППО, однако была повреждена взлетная полоса и инфраструктура местного аэродрома. Было уничтожено несколько крылатых ракет войск страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне нанесли серию ракетных ударов в Днепропетровской области. В результате повторного удара был полностью уничтожен аэропорт в Днепре.