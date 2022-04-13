В Минске заметили маршрутку, которую российские оккупанты угнали в Украине. Фото

Российские оккупанты воруют у украинцев не только унитазы, ковры, блендеры и женские трусы, но и общественный транспорт. Украденную в Украине маршрутку "Богдан-Isuzu" с нанесенной символикой российских фашистов заметили в Минске.

Фото угнанного оккупантами украинского автобуса обнародовали в Telegram-канале "Белорусский Гаюн". Захватчики сняли с маршрутки номера и нанесли на нее свой нацистский знак "V" (чтоб посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинский "Богдан-Isuzu" был прикреплен к эшелону, двигавшемуся в направлении России. Конечно, переслать такое добро по белорусской почте сложно. Поэтому одичавшие оккупанты, которым настоящим чудом инноваций кажется даже электрочайник, решили замаскировать автобус под свою военную технику.

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Зная "достижения" российского автопрома, можно предположить, что захватчики, которые сами не способны ничего сотворить, а только украсть, скопируют чужой транспорт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, солдаты российской армии в захваченных украинских населенных пунктах обворовывали жителей, унося все, что может представлять хоть какую-то ценность.